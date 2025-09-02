Кубат Касейинов освобожден от должности первого замминистра природных ресурсов, Мирслав Аманкулов — от должности замминистра природных ресурсов

Касейнов Кубат Усенкулович освобожден от должности первого замминистра природных ресурсов, экологии и технического надзора, Аманкулов Мирслав Акалович освобожден от должности замминистра природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Кубат Касейинов родился 24 мая 1965 года в селе Мин-Булак Нарынского района Нарынской области. В ноябре 2021 года был назначен замглавы Минприроды, 15 марта 2024 года его перевели на должность замглавы Минсельхоза. Первым замминистра природных ресурсов, экологии и технического надзора был назначен в сентябре прошлого года.

Мирслав Аманкулов родился 10 ноября 1960 года в селе Чолпон Кочкорского района Нарынской области. Был назначен заместителем министра природных ресурсов, экологии и технического надзора 18 марта 2024 года.