Пить водку и курить — это недопустимо для педагога, заявил Камчыбек Ташиев

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Мы строим школы, мы подняли учителям заработную плату. Профессионализм кадров должен быть высоким.

Пить водку и курить — это недопустимо для педагога. Об этом во время торжественного открытия нового здания школы № 14 в Джалал-Абаде заявил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

«Учитель не может пить водку и курить. Он должен быть всегда и во всем образцовым примером для детей, своих учеников», — отметил он.

Глава спецслужб также рассказал, что власти продолжат обновлять и строить новые образовательные учреждения, которые будут современными и отвечающими всем потребностям.

Камчыбек Ташиев также отметил, что уровень подготовки педагогических кадров должен быть высоким.

«Мы строим школы, мы подняли учителям заработную плату. Профессионализм кадров должен быть высоким. Необходимо уделить внимание качеству передаваемых детям знаний в таких предметах, как математика, алгебра, физика, химия, геометрия — всем точным наукам. Я сам химик по образованию, поэтому люблю точные науки», — рассказал он.

По мнению Камчыбека Ташиева, в школы, даже если не хватает учителей, не стоит брать на работу кадры с низким уровнем качества знаний и образования.

«Не берите таких на работу», — призвал глава ГКНБ.

Напомним, будущий заместитель председателя кабмина, глава спецслужб КР в 1992 году окончил Томский политехнический университет по специальности «инженер, химик-технолог».

Источник: 24.kg