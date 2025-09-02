"ШОС и Кыргызстан: новые горизонты". Интервью с Аликбеком Джекшенкуловым

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Будущее ШОС зависит от способности адаптироваться к быстро меняющемуся миру.

31 августа – 1 сентября в Тяньцзине прошло заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. В ходе саммита председательство в ШОС перешло Кыргызстану. О значении этого события и перспективах для страны нашему изданию рассказал экс-министр иностранных дел КР Аликбек Джекшенкулов.

– Аликбек Джекшенкулович, как вы оцениваете итоги саммита в Тяньцзине и переход председательства в ШОС Кыргызстану?

– 31 августа - 1 сентября успешно прошло очередное заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Китайская сторона как всегда блестяще организовала саммит глав государств. Подписаны Тяньцзинская декларация Совета глав государств-членов ШОС, а также соглашения и документы, направленные на укрепление взаимодействия стран-членов в политической, экономической, энергетической и других сферах. Председательство в ШОС перешло Кыргызской Республике уже в четвертый раз, накоплен немалый опыт. Передача председательства кыргызской стороне в 2025 году открывает новые перспективы для углубления взаимодействия, особенно в сфере региональной безопасности, устойчивого развития и гуманитарного партнерства.

– Сегодня международная система переживает непростые времена. Какую роль в условиях глобальной турбулентности играет ШОС?

– Современная международная система переживает период глубоких трансформаций. Усиление геополитической напряженности, рост конфликтного потенциала в различных регионах мира, кризис доверия к существующим архитектурам глобального управления - все это порождает потребность в усилении регионального многостороннего сотрудничества. В этих условиях ШОС выступает в качестве одного из немногих устойчивых и прагматичных механизмов обеспечения безопасности, экономического взаимодействия и культурного диалога в Евразии. В современных условиях глобальной нестабильности, будь то геополитические конфликты, рост санкционного давления, обострение экономических противоречий или кризис доверия к международным институтам, саммит в Тяньцзине приобрел особую значимость.

Лидеры государств-участников ШОС не только укрепили стратегическое взаимодействие, но и обозначили новые ориентиры по ключевым направлениям: обеспечение региональной и глобальной безопасности, развитие общей инфраструктуры, цифровая экономика, гуманитарные направления. Саммит стал важным этапом консолидации совместных усилий государств-членов ШОС как основательной платформы альтернативного, многополярного видения мира.

– Какие вызовы стоят перед ШОС и как она на них отвечает?

– Глобальная турбулентность, обозначившаяся с конца 2010-х годов, усугубилась серией конфликтов, экономическими санкциями, разрушением глобальных цепочек поставок и снижением эффективности универсальных международных институтов. В этих условиях возрастают ожидания от международных организаций, способных формировать альтернативные модели взаимодействия, основанные на принципах взаимного уважения, невмешательства и многостороннего диалога. ШОС, основанная в 2001 году, изначально ставила перед собой задачи обеспечения региональной безопасности и борьбы с угрозами терроризма, сепаратизма и экстремизма. Некоторые западные эксперты даже сравнивают эту организацию с НАТО. Со временем повестка организации значительно расширилась, охватывая экономическое сотрудничество, транспортную связность, энергетическое партнерство и гуманитарные инициативы. Сегодня ШОС объединяет крупнейшие евразийские государства, включая Россию, Китай, Индию, Пакистан, Иран и страны Центральной Азии, что делает ее важной платформой формирования нового многополярного миропорядка.

– Безопасность остается одним из ключевых направлений ШОС. Какие здесь механизмы задействованы?

– С 2004 года действует Региональная антитеррористическая структура (РАТС) со штаб-квартирой в Ташкенте, координирующая усилия государств-членов по борьбе с терроризмом, радикализмом и транснациональной преступностью. В условиях нарастающей угрозы со стороны нелегальных вооруженных формирований, киберпреступности и идеологической деструкции РАТС приобретает особое значение.

Будущее ШОС зависит от способности адаптироваться к быстро меняющемуся миру. Организация сталкивается с рядом вызовов, включая внутренние противоречия между участниками, необходимость институционального реформирования, а также давление со стороны внешних акторов. Тем не менее, ШОС обладает рядом конкурентных преимуществ:

• широкий геополитический охват;

• отсутствие доминирования одного участника;

• фокус на прагматичном сотрудничестве без идеологического диктата.

В перспективе возможно дальнейшее расширение организации за счет новых участников (например, государств Ближнего Востока), развитие финансовых механизмов (создание банка развития ШОС), а также усиление роли ШОС в мировой политике.

– Как вы оцениваете роль России, Китая, Индии и Ирана в укреплении ШОС?

– Россия выступает гарантом безопасности в рамках ШОС. Через участие в совместных учениях и деятельность РАТС Москва способствует борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Кроме того, Россия продвигает идеи многополярного мира и стратегического суверенитета, противопоставляя их западной модели глобализации.

Китай, обладая крупнейшей экономикой в рамках ШОС, оказывает решающее влияние на экономическую интеграцию региона. В рамках инициативы "Один пояс - один путь" Пекин инвестирует в инфраструктуру, транспортные коридоры и энергетические проекты в странах-членах. Это способствует углублению связей внутри организации и укреплению ее экономической автономии от Запада.

Индия привносит в ШОС дополнительное геополитическое и экономическое измерение, расширяя присутствие организации в Южной Азии. Сотрудничество с Индией открывает ШОС доступ к новым рынкам и энергетическим маршрутам. Одновременно Индия выступает как балансир между влиянием России и Китая, а также как альтернативный центр силы.

Иран обладает стратегическим положением и богатыми энергетическими ресурсами, что делает его важным элементом энергетической архитектуры ШОС. Через Международный транспортный коридор "Север – Юг" Иран может соединять Россию, Индию и Центральную Азию, усиливая логистическую связанность региона. Кроме того, Тегеран разделяет с другими странами ШОС стремление к суверенитету и сопротивлению западным санкциям.

Россия, Китай, Индия и Иран усиливают ШОС как многостороннюю и сбалансированную организацию, способную решать широкий спектр задач, от безопасности и экономического развития до формирования новой архитектуры международных отношений. Их участие обеспечивает устойчивость ШОС и превращает ее в важный элемент формирующегося многополярного мира.

– ШОС активно развивает гуманитарное сотрудничество. Какую роль, на ваш взгляд, может играть здесь молодежь?

– В 2006 году была озвучена инициатива о создании Молодежного совета ШОС. Она была поддержана главами государств-членов. Крупнейшие общественные организации Кыргызстана, Казахстана, Китая, России и Таджикистана взялись за реализацию идеи создания Молодежного совета. В 2009 году была проведена учредительная конференция Молодежного совета в Екатеринбурге. На сегодняшний день Молодежным советом ШОС проведено более 20 крупных мероприятий, такие как молодежные форумы в сфере туризма, предпринимательства, творчества, искусства, культуры, летние лагеря, ассамблеи, различные заседания. Кыргызская сторона также активно принимает участие, в том числе в качестве организаторов, например, 1-й Форум Молодежного Совета ШОС "ШОС: созидание будущего" на Иссык-Куле или Форум "Развитие туризма" в 2019 году. Эти мероприятия стали знаковыми в молодежной жизни Кыргызстана.

В период борьбы за умы молодежи особенно в столь непростое время необходимо масштабировать массовые мероприятия, направленные на пропаганду нашей общности, культуры, толерантности, Евразийской философии, создавать цифровые образовательные платформы, программы академической мобильности, поддерживать молодёжные стартапы, креативные индустрии, формировать активное гражданское общество в странах-членах ШОС. Взаимодействие между народами, молодежью ШОС - это фундамент долгосрочного доверия между государствами.

– Кыргызстан в 2025 году возглавил ШОС. Какие перспективы открываются перед нашей страной?

– Председательство Кыргызстана в ШОС - это значимое событие, которое предоставляет стране ряд важных возможностей и выгод. Это не просто формальная ротация, а реальный инструмент для продвижения национальных интересов нашей страны. Считаю, они заключаются в следующем:

– Прежде всего, повышение международного авторитета и статуса. Кыргызстан получает возможность выступать в роли лидера и модератора одной из крупнейших международных организаций. Это повышает его узнаваемость и вес в глобальной политике.

– Центр дипломатической активности: в течение года в Кыргызстане (в основном в Бишкеке) будут проходить десятки встреч на разных уровнях, от экспертных групп до саммитов глав государств. Страна становится дипломатической столицей региона.

Региональная безопасность

– Безопасность: возможность теснее координировать действия с партнерами (особенно с Россией, Китаем, Казахстаном, Таджикистаном и Узбекистаном) по вопросам борьбы с терроризмом, экстремизмом, кибербезопасностью, транснациональной преступностью и наркотрафиком.

– Проведение совместных учений: возможность инициировать или принимать учения в рамках РАТС ШОС.

– Цифровая безопасность: предложить Бишкек как хаб по кибербезопасности.

– Горные границы: инициировать проект по "умным границам" (дроны, камеры, ИИ).

Экономические и инвестиционные интересы

- Развитие транспортной взаимосвязанности: продвижение проектов автомобильных и железных дорог, которые интегрируют Кыргызстан в региональные логистические цепочки (например, коридор "Китай – Кыргызстан – Узбекистан").

- Привлечение инвестиций: повышенное внимание к стране со стороны других членов ШОС (особенно Китая, России, Индии) может привести к росту инвестиций в инфраструктуру, энергетику, горнодобывающий сектор и логистику.

- Расширение торговли: председательство можно использовать для устранения торговых барьеров, гармонизации стандартов и увеличения экспорта кыргызской продукции (сельхозтовары, текстиль) на огромный рынок ШОС.

- Возможности агроэкспорта: создание "ШОС-агромаркета" (единые стандарты качества, сертификация и выход на рынки Китая и Индии через кооперацию).

- Экология и "зеленая" повестка: продвижение вопросов защиты ледников, водной безопасности и устойчивого развития, учитывая уязвимость страны к изменению климата. Инициировать "ШОС–Иссык-Кульский форум" по экологии и климату как ежегодную площадку (аналог "Давоса").

Развитие туризма и культуры

- Освещение в СМИ и приток официальных делегаций работают как "бесплатная" реклама, потенциально увеличивая интерес к Кыргызстану как к туристическому направлению.

- Объявить "Год культурного туризма ШОС в Кыргызстане" с фестивалями, горным туризмом, этнонаправлением.

- Образование и молодЕжь: запустить "Университет ШОС" в Бишкеке или цифровую платформу обмена студентами (онлайн-кампус).

Уверен, что наша страна под лидерством Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова реализует успешный сценарий председательства в ШОС, что позволит Кыргызстану кардинально обновить свой международный авторитет. Со стороны внешнего мира Кыргызстан станут воспринимать не как "малую горную страну", а как активного, уверенного и надежного регионального лидера. Внутри страны это усилит чувство национальной гордости и уверенности, укрепит суверенитет и позиции на международной арене. Таким образом, председательство - это не просто "почетная обязанность", а стратегическая возможность для Кыргызстана сделать мощную заявку на новый, более весомый статус в системе международных отношений.

Источник: vb.kg