Президент Кыргызстана выразил соболезнования афганскому народу

Бишкек, "САЯСАТ.KG".

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выражает соболезнования народу и руководству Афганистана в связи с разрушительным землетрясением в провинции Кунар, повлекшим многочисленные человеческие жертвы.

В СМИ сообщают, что свыше 800 человек погибли, более 3000 получили ранения в результате мощного землетрясения в Афганистане, сообщили в понедельник, 1 сентября, в министерстве внутренних дел страны.

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения, зафиксированного в 22.17 мск 31 августа, составляла 6,0. Эпицентр находился в 27 километрах к северо-востоку от города Джелалабад (провинция Нангархар), недалеко от границы с Пакистаном. Очаг залегал на глубине всего 8 километров. За первыми толчками последовали афтершоки меньшей интенсивности, передает агентство dpa.

Афганские власти заявили, что четыре деревни в провинции Кунар на востоке Афганистана полностью разрушены, еще ряд получил частичные повреждения.

В пострадавших районах нарушено телекоммуникационное сообщение, что затрудняет оказание помощи.

Группы экстренного реагирования из Минобороны Афганистана направлены в восточные провинции для эвакуации раненых. По словам очевидцев, под завалами остаются дети и пожилые люди. Доступ спасателей в ряд населенных пунктов на востоке Афганистана затруднен из-за горного ландшафта.

Источник: Кабар