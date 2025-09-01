Садыр Жапаров: ШОС превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 1 сентября, в рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику выступил на заседании Совета глав государств-членов ШОС формата «ШОС плюс» г. Тяньцзинь.

Темой саммита стала - «Претворение в жизнь многосторонности, обеспечение региональной безопасности и содействие устойчивому развитию».

В своем выступлении Президент отметил, что путь, пройденный Шанхайской организацией сотрудничества почти за два с половиной десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу этого объединения.

«Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах Евразийского пространства, но и на глобальном уровне.

Сегодня Шанхайская организация сотрудничества известна своей приверженностью международному миру и стабильности.

С каждым годом в рамках ШОС появляются новые идеи и инициативы; повестка дня наполняется новыми направлениями, что открывает перед нами целый ряд возможностей для дальнейшего наращивания потенциала взаимовыгодного сотрудничества», - сказал Садыр Жапаров.

Он отметил, что организация также успешно справляется с задачей по защите государств-членов от угрозы трех сил зла – терроризма, сепаратизма и экстремизма.

В своем выступлении Глава государства подчеркнул, что подписанный в 2007 году Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве заложил основу для перехода государств-членов ШОС на новый уровень взаимодействия.

Сегодня создаются условия для качественного рывка прежде всего в торгово-экономической сфере, которая должна стать стержнем сотрудничества.

Садыр Жапаров обозначил особый потенциал таких направлений, как «зеленая» энергетика и цифровая экономика, при этом взаимодействие охватывает широкий спектр областей — от науки и инвестиций до культуры, молодежных обменов и здравоохранения. Он также указал, что, учитывая динамичное развитие экономик государств ШОС, наблюдателей и партнеров, важно вырабатывать согласованные механизмы сопряжения усилий.

«Расширение формата до «ШОС плюс» позволяет нашей Организации увеличить масштаб и финансирование проектов, а также способствовать экономической интеграции большого числа стран, в том числе создавая международную транспортную сеть с центром в Центральной Азии.

Таким образом, в проектах государств-членов ШОС могут участвовать как страны-наблюдатели и партнеры по диалогу, так и страны, не входящие в Организацию, что способствует диалогу между Азией и Европой», - отметил Президент Садыр Жапаров.