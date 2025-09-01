Камчыбек Ташиев едва сдержал слезы, рассказав о маме в телеинтервью

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Они спорили и даже ругались. Я помню все это

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев дал интервью национальному телеканалу, в котором поделился личными воспоминаниями о детстве и первых шагах на пути к образованию. Его откровения тронули многих жителей Кыргызстана.

«Спор отца и матери по поводу меня до сих пор перед глазами. Отец говорил маме: «Зачем все это? Парень вырос, пусть помогает мне по хозяйству». На что мама отвечала: «Я знаю, сын многого добьется, он смышленый, хорошо усваивает знания, ему нужно учиться». Они спорили и даже ругались. Я помню все это», — рассказал Камчыбек Ташиев.

Он также вспомнил, как мать пришла в интернат имени Терешковой с большим индюком и ведром масла, чтобы убедить преподавателей принять сына.

«Мама понимала, что дать образование человеку — это основное. Когда я думаю про интернат, я всегда вспоминаю маму. Она говорила: «Вот увидите, мой сын будет здесь учиться, поступит в институт, станет большим человеком, будет председателем колхоза», — поделился глава ГКНБ.

Камчыбек Ташиев отметил, что достиг гораздо большего, чем просто председатель колхоза, подчеркнув роль упорства, знаний и поддержки родителей в формировании жизненного пути. Во время откровенного интервью он еле сдержал слезы.

