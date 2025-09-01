Садыр Жапаров выступил на саммите ШОС в Тяньцзине

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Кыргызстан начнет свое четвертое председательство в ШОС

Садыр Жапаров сегодня, 1 сентября, в рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику выступил на 25-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине.

По данным пресс-службы президента, в заседании участие приняли председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Pахмон, президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Ирана Масуд Пезешкиан, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

В своем выступлении Садыр Жапаров отметил, что встреча в таком формате особенно подчеркивает значимость диалога и общее стремление развивать дружбу, сотрудничество и доверие между странами.

Говоря о принимаемых сегодня документах, включая Тяньцзиньскую декларацию, Садыр Жапаров выразил уверенность, что реализация договоренностей будет способствовать дальнейшей активизации многоплановой деятельности Организации и укрепит многостороннее сотрудничество между государствами-членами.

Акцентируя внимание на международном авторитете ШОС, президент сказал, что Организация утвердилась как многостороннее объединение и последовательно отстаивает миропорядок, основанный на международном праве при центральной роли ООН.

Показателен в этом контексте факт подписания Договора о кыргызско-таджикской государственной границе и Договора между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном о точке стыка государственных границ трех государств.

Садыр Жапаров подчеркнул, что оба документа являются значимым вкладом стран в достижение основных целей ШОС - поддержание мира и безопасности, укрепление взаимного доверия и развитие взаимовыгодного сотрудничества в регионе.

«Эти решения наглядно демонстрируют способность государств-членов, руководствуясь «Шанхайским духом», находить взаимоприемлемые решения по наиболее чувствительным вопросам, тем самым укрепляя архитектуру региональной стабильности, добрососедства и долгосрочного развития», - сказал глава государства.

Возрастающий авторитет и привлекательность ШОС подтверждаются также тем, что все больше дружественных государств, разделяющих эту философию, проявляют заинтересованность в присоединении к Организации.

Президент отметил, что Кыргызстан уже завтра начнет свое четвертое председательство в ШОС, и как государство, стоявшее у истоков ее создания, рассматривает это как возможность придать новый импульс развитию Организации, укреплению ее глобальной роли, а также содействию дальнейшему углублению дружбы и добрососедства.

Садыр Жапаров подчеркнул, что председательство Кыргызстана пройдет под лозунгом «25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию», а также обозначил приоритеты.

Первое - обеспечение долгосрочной стабильности. Кыргызстан продолжит наращивать коллективные усилия, направленные на противодействие угрозам и вызовам безопасности государств-членов ШОС. В первую очередь, речь идет о противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму.

В этом контексте глава государства констатировал, что создаваемый по кыргызской инициативе Центр по противодействию транснациональной организованной преступности в Бишкеке внесет существенный вклад в общее дело борьбы с противоправной деятельностью международных организованных преступных групп на пространстве ШОС.

Второе - реализация потенциала экономического сотрудничества. В этом контексте Кыргызстан предлагает ускорить решение вопроса по учреждению действенного финансового механизма Организации, включая создание Банка развития ШОС, Фонда развития и Инвестиционного фонда, содействуя таким образом региональной экономической интеграции.

«Кыргызское председательство также предлагает развивать многостороннее сотрудничество по созданию благоприятных условий для международных автомобильных и железнодорожных перевозок, предусматривающих также создание новых транспортных маршрутов и эффективное использование транзитно-транспортного потенциала государств-членов ШОС», - отметил президент.

В качестве приоритета он также обозначил цифровизацию. В ходе своего предстоящего председательства, Кыргызстан предлагает проведение Молодежного цифрового форума ШОС и готов вносить свой вклад в реализацию совместных инициатив, направленных на цифровую трансформацию на пространстве Организации.

Говоря о том, что страны всецело сталкиваются с последствиями изменения климата, которые уже не абстрактная угроза, а реальность, глава государства подчеркнул, что совместные усилия стран ШОС играют важную роль в удержании глобального потепления.

«В этой связи мы предлагаем странам ШОС активизировать наше взаимодействие в сфере борьбы с изменением климата и «зеленой» экономики через наращивание совместных «зеленых» проектов и продвижение инициатив», - сказал Садыр Жапаров.

Президент также отметил, что на период кыргызского председательства туристической и культурной столицей ШОС утверждается город Чолпон-Ата, расположенный на берегу озера Иссык-Куль. В рамках этого запланирован ряд мероприятий, включая юбилейный Иссык-Кульский «интеллектуальный» форум, впервые состоявшийся в 1986 году по инициативе выдающегося писателя и мыслителя современности Чынгыза Айтматова.

Глава государства также пригласил культурно-спортивные делегации государств-членов ШОС принять участие в очередных Всемирных играх кочевников, которые Кыргызстан планирует провести осенью 2026 года.

В завершение президент Садыр Жапаров подчеркнул, что кыргызское председательство будет активно работать со всеми государствами-членами, наблюдателями, партнерами по диалогу и постоянно действующими органами Организации для реализации общих целей и задач, а также пригласил глав государств принять участие в следующем саммите ШОС, который состоится уже в Бишкеке.

В свою очередь, главы государств-членов Шанхайской организации сотрудничества пожелали успехов председательству Кыргызстана.



