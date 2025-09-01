Состоялось открытие сессии Жогорку Кенеша

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Депутаты два месяца работали в регионах с избирателями.

Сегодня состоялось открытие V сессии VII созыва Жогорку Кенеша.

Напомним, что в соответствии со статьей 83 Конституции Кыргызской Республики и статьей 32 регламента ЖК сессии парламента проводятся в форме заседаний, начинаются с первого рабочего дня сентября и продолжаются до последнего рабочего дня июня следующего года.

Спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу отметил, что депутаты два месяца работали в регионах с избирателями. Он призвал коллег и дальше работать во благо народа.