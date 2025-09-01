Президент Садыр Жапаров принимает участие в заседании Совета глав государств ШОС в Тяньцзине

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Мероприятие проходит в выставочном и конференц-центре «Мэйцзянь».

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 1 сентября, в рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику принимает участие в очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в г. Тяньцзинь.

Мероприятие проходит в выставочном и конференц-центре «Мэйцзянь».

Главу государства приветствовал Председатель КНР Си Цзиньпин.

После завершения церемонии приветствия и совместного фотографирования главы делегаций перешли в зал для участия в работе саммита.