Китай и Кыргызстан подписали документ по кредиту для финансирования доли КР в проекте ж/д Китай–Кыргызстан–Узбекистан

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В ходе встречи Садыр Жапаров ознакомил китайскую сторону с рядом крупных инвестиционных проектов, реализуемых в Кыргызстане.

Президент Садыр Жапаров 31 августа в рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.



Председатель КНР выразил готовность призвать китайские компаний к ихреализации, в частности в проектах по созданию специальной финансово-инвестиционной территории «Тамчы» и туристического комплекса «Ала-Тоо Резорт».



По итогам встречи был подписан ряд документов в области инвестиций в инфраструктуру, сельского хозяйства, авиации и стандартизации:



1. Соглашение между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Китайской Народной Республики о предоставлении безвозмездной помощи;



2. Соглашение между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Китайской Народной Республики о проведении технико-экономического обоснования проекта «Строительство и техническое оснащение автомобильного пункта пропуска Бедель», заключенное путем обмена письмами;



3. Протокол между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики об инспекционных, карантинных и санитарных требованиях к сухофруктам, экспортируемым из Кыргызской Республики в Китайскую Народную Республику;



4. Письмо-Соглашение между Бишкекским районным диспетчерским центром Государственного предприятия «Кыргызаэронавигация» при Государственном агентстве гражданской авиации при Кабинете Министров Кыргызской Республики и Урумчийским районным диспетчерским центром Синьцзянского Бюро организации воздушного движения Государственного управления гражданской авиации Китая;



5. Письмо-намерение о предоставлении льготного кредита для финансирования доли Кыргызской Республики в проекте железной дороги «Китай–Кыргызстан–Узбекистан»;



6. Меморандум о взаимопонимании между Центром по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики (Кыргызстандарт) и Главным Государственным управлением Китайской Народной Республики по надзору и регулированию рынка (SAMR).

