Открыто новое здание представительства МИД в южных областях Кыргызстана

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На сегодняшний день здание укомплектовано мебелью на 90 процентов, завершение оснащения планируется в ближайшее время.

Президент Садыр Жапаров сегодня, 29 августа, в ходе рабочей поездки в Ошскую область принял участие в церемонии открытия административного здания и Дома приемов Полномочного Представительства Министерства иностранных дел Кыргызской Республики в Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областях.

Строительство основного здания и дополнительного корпуса полностью завершено. В новом комплексе предусмотрен большой конференц-зал на 120 мест, несколько залов для встреч различного формата, ресторан-банкетный зал, рабочие кабинеты сотрудников, а также консульский центр для обслуживания граждан. На сегодняшний день здание укомплектовано мебелью на 90 процентов, завершение оснащения планируется в ближайшее время.

Президент Садыр Жапаров осмотрел рабочие кабинеты и помещения нового комплекса, ознакомился с условиями, созданными для сотрудников, и инфраструктурой представительства.

По итогам посещения он поручил Министерству иностранных дел и другим ответственным государственным органам обеспечить эффективную работу представительства, наладить качественное обслуживание граждан и максимально использовать возможности комплекса для проведения международных мероприятий в южном регионе страны.