Садыр Жапаров, Валентина Терешкова и российская делегация открыли школу в Оше

В городе Оше состоялось торжественное открытие обновленного здания школы-интерната № 11, носящей имя первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Церемония собрала гостей из России и Кыргызстана: российскую делегацию возглавлял Игорь Маслов, начальник управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, а также депутаты Государственной думы РФ, включая Николая Валуева.

Президент Садыр Жапаров лично принял участие в открытии школы и поблагодарил Валентину Терешкову и российскую делегацию в онлайн-режиме за поддержку образовательных инициатив. Новый корпус рассчитан на 700 учеников, а школьная база включает 500 мест в общежитии на территории 2,13 гектара.

На экране для участников мероприятия появилась и сама Валентина Терешкова. Космонавт тепло поприветствовала собравшихся и поделилась воспоминаниями о своей учебе в школе № 32 Ярославля, с которой школа в Оше поддерживает тесные связи.

«Тогда, в 1979 году, мы активно сотрудничали с вашей школой, и я была рада видеть, как ученики и Кыргызстана, и Ярославля вместе работают, обмениваются знаниями. Я надеюсь, что среди них выросло много специалистов, работающих на благо наших стран», — сказала Валентина Терешкова онлайн.

Она отметила, что новая школа в Оше предлагает детям не только отличные академические возможности, но и комплексную физическую подготовку.

Посмотрите, какой замечательный комплекс физической культуры открыт при школе, буквально рядом. Это открывает большие возможности для будущих специалистов в области спорта и здоровья.

Валентина Терешкова

Игорь Маслов в своем выступлении подчеркнул важность укрепления образовательных и культурных связей между Россией и Кыргызстаном. Он отметил, что современное оснащение школы, новые корпуса и подарки от российской стороны помогут детям получать качественное образование и развивать свои таланты.

Николай Валуев добавил, что сохранение культурных и исторических связей особенно важно для стран постсоветского пространства. По его словам, школы, подобные этой, формируют будущих лидеров, которые будут развивать свои страны и поддерживать дружбу между народами.

Премьер-министр Кыргызстана Адылбек Касымалиев в своем выступлении отметил успешное выполнение экономического плана за восемь месяцев 2025 года и подчеркнул значение реконструкции школы для повышения уровня образования и развития инфраструктуры.

Церемония открытия школы имени Валентины Терешковой в Оше стала символом дружбы и сотрудничества двух стран. Обновленное здание создает атмосферу современного учебного пространства, где дети смогут получать образование, заниматься физкультурой, развивать таланты и вдохновляться примером первой женщины-космонавта.

Источник: 24.kg