Кабмин одобрил программу поддержки прибывающих памирских кыргызов и кайрылманов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Постановление вступает в силу через 10 дней после подписания.

Кабинет министров Кыргызской Республики утвердил государственную программу поддержки этнических кыргызов, прибывающих из Малого и Большого Памира (Афганистан), а также кайрылманов на 2026–2029 годы. Постановление подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Программа направлена на поддержку этнических кыргызов и возвращающихся соотечественников, включая улучшение условий их проживания и адаптацию в Кыргызстане.

Документом утверждены план мероприятий по реализации программы, матрица индикаторов мониторинга и оценки выполнения плана, а также бюджет мероприятий.

Государственные органы и органы местного самоуправления будут ежеквартально предоставлять информацию о ходе реализации программы в Министерство труда, социального обеспечения и миграции, которое по итогам полугодия будет формировать сводный отчет.

