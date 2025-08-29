Кабмин усилил меры по безопасности дорожного движения

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Постановление подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.
Кабинет министров Кыргызской Республики утвердил изменения в несколько постановлений, направленных на повышение безопасности дорожного движения. Постановление подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.
Теперь Министерство транспорта и коммуникаций обязано проводить аудит безопасности всех этапов проектирования, строительства и реконструкции дорог с участием аккредитованных специалистов. Кроме того, заказчики проектов должны контролировать соблюдение стандартов безопасности и проводить экспертизу документов до начала строительства.
Эти меры призваны системно выявлять и минимизировать риски для участников дорожного движения, снижать вероятность аварий и повышать безопасность дорог по всей стране.
Постановление вступает в силу через 10 дней.