Кабмин усилил меры по безопасности дорожного движения

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Постановление подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Кабинет министров Кыргызской Республики утвердил изменения в несколько постановлений, направленных на повышение безопасности дорожного движения. Постановление подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Теперь Министерство транспорта и коммуникаций обязано проводить аудит безопасности всех этапов проектирования, строительства и реконструкции дорог с участием аккредитованных специалистов. Кроме того, заказчики проектов должны контролировать соблюдение стандартов безопасности и проводить экспертизу документов до начала строительства.

Эти меры призваны системно выявлять и минимизировать риски для участников дорожного движения, снижать вероятность аварий и повышать безопасность дорог по всей стране.

Постановление вступает в силу через 10 дней.