Санкции Великобритании против Кыргызстана осудил МИД России

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На сей раз под удар попали в том числе кыргызские физические и юридические лица, которых внесли в британский санкционный список.

Продолжающиеся рестрикции Лондона против кыргызских компаний, введенные по надуманным обвинениям, заслуживают серьезного осуждения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Продолжающиеся неправомерные рестрикции, вводимые Великобританией по надуманным основаниям в отношении суверенных стран, проводящих независимую внутреннюю и внешнюю политику, заслуживают серьезного осуждения. На сей раз под удар попали в том числе кыргызские физические и юридические лица, которых внесли в британский санкционный список. Все выдвинутые против них обвинения Лондона, как и прежде, не подкреплены сколь-либо конкретными и объективными доказательствами», — заявила Мария Захарова.

Она предположила, что «санкционная фантазия» англичан в отношении России иссякла, поэтому в Лондоне решили взяться за партнеров РФ на пространстве СНГ, а также напомнить «заокеанскому старшему брату», то есть США, о своем «верноподданичестве».

«При этом британские власти не смущает то, что своими нелегитимными действиями они создают искусственные препоны поступательному развитию международных торгово-экономических связей и тем самым дестабилизируют глобальную экономику», — отметила Мария Захарова.

Британское Министерство финансов 20 августа сообщило, что Великобритания ввела санкции в отношении кыргызских «Капитал Банка» и компаний Tengricoin, Grinex и Old Vector. В британском МИД заявили, что новые санкции направлены против связанных с Кыргызстаном криптовалютных сетей, якобы используемых Россией.

Источник: 24.kg