Садыр Жапаров пригласил президента Кореи посетить Кыргызстан

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Лидеры обсудили широкий круг актуальных вопросов двусторонней повестки дня

Состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана Садыра Жапарова с президентом Республики Корея Ли Чжэ Меном по инициативе корейской стороны.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, лидеры обсудили широкий круг актуальных вопросов двусторонней повестки дня, а также перспективы дальнейшего развития сотрудничества между странами.

Также отмечается, что стороны сказали о позитивных результатах в реализации договоренностей в рамках всеобъемлющего партнерства между двумя странами.

Садыр Жапаров поздравил Ли Чжэ Мена с победой на президентских выборах и пригласил его в Кыргызстан с официальным визитом. Ли Чжэ Мен пригласил Садыра Жапарова принять участие в Саммите глав государств «Центральная Азия — Республика Корея», который планируется провести в 2026 году.

Источник: 24.kg