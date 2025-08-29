Путин, Ким Чен Ын, Жапаров, Токаев, Мирзиёев, Вучич, Алиев: Военный парад в Китае посетят 26 иностранных лидеров

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Военно-воздушные подразделения китайской армии во время выступления на параде покажут несколько видов истребителей

В памятных мероприятиях по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне в Китае поучаствуют 26 иностранных лидеров, сообщает CCTV.



Как уточняет телеканал, среди гостей будут:



президент России — Владимир Путин

лидер КНДР — Ким Чен Ын

король Камбоджи — Нородом Сиамони

президент Вьетнама — Лыонг Кыонг

президент Лаоса — Тхонглун Сисулит

президент Индонезии — Прабово Субианто

премьер-министр Малайзии — Анвар Ибрагим

президент Монголии — Ухнаагийн Хурэлсух

премьер-министр Пакистана — Шахбаз Шариф

премьер-министр Непала — Кхадга Прасад Шарма Оли

президент Мальдив — Мохамед Муиззу

президент Казахстана — Касым-Жомарт Токаев

президент Узбекистана — Шавкат Мирзиёев

президент Таджикистана — Эмомали Рахмон

президент Кыргызстана — Садыр Жапаров

президент Туркменистана — Сердар Бердымухамедов

президент Беларуси — Александр Лукашенко

президент Азербайджана — Ильхам Алиев

премьер-министр Армении — Никол Пашинян

президент Ирана — Масуд Пезешкиан

президент Конго — Дени Сассу-Нгессо

президент Зимбабве — Эммерсон Мнангагва

президент Сербии — Александр Вучич

премьер-министр Словакии — Роберт Фицо

лидер Кубы — Мигель Диас-Канель

и.о. президента Мьянмы — Мин Аунг Хлаинг

Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Агентство «Синьхуа» сообщало, что военно-воздушные подразделения китайской армии во время выступления на параде покажут несколько видов истребителей, в том числе их модернизированные модели.

Источник: Центральная Азия