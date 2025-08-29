Путин, Ким Чен Ын, Жапаров, Токаев, Мирзиёев, Вучич, Алиев: Военный парад в Китае посетят 26 иностранных лидеров

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Военно-воздушные подразделения китайской армии во время выступления на параде покажут несколько видов истребителей
В памятных мероприятиях по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне в Китае поучаствуют 26 иностранных лидеров, сообщает CCTV.
Как уточняет телеканал, среди гостей будут:
президент России — Владимир Путин
лидер КНДР — Ким Чен Ын
король Камбоджи — Нородом Сиамони
президент Вьетнама — Лыонг Кыонг
президент Лаоса — Тхонглун Сисулит
президент Индонезии — Прабово Субианто
премьер-министр Малайзии — Анвар Ибрагим
президент Монголии — Ухнаагийн Хурэлсух
премьер-министр Пакистана — Шахбаз Шариф
премьер-министр Непала — Кхадга Прасад Шарма Оли
президент Мальдив — Мохамед Муиззу
президент Казахстана — Касым-Жомарт Токаев
президент Узбекистана — Шавкат Мирзиёев
президент Таджикистана — Эмомали Рахмон
президент Кыргызстана — Садыр Жапаров
президент Туркменистана — Сердар Бердымухамедов
президент Беларуси — Александр Лукашенко
президент Азербайджана — Ильхам Алиев
премьер-министр Армении — Никол Пашинян
президент Ирана — Масуд Пезешкиан
президент Конго — Дени Сассу-Нгессо
президент Зимбабве — Эммерсон Мнангагва
президент Сербии — Александр Вучич
премьер-министр Словакии — Роберт Фицо
лидер Кубы — Мигель Диас-Канель
и.о. президента Мьянмы — Мин Аунг Хлаинг
Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Агентство «Синьхуа» сообщало, что военно-воздушные подразделения китайской армии во время выступления на параде покажут несколько видов истребителей, в том числе их модернизированные модели.
Источник: Центральная Азия