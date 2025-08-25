Фархат Иминов назначен руководителем секретариата Нацсовета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Соответствующее распоряжение подписал президент Садыр Жапаров.

Фархат Иминов назначен руководителем секретариата Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий.

Президент КР Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, Иминов Фархат Ажмуханбетович назначен руководителем секретариата Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий при президенте КР и освобожден от ранее занимаемой должности.