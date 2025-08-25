ЦИК разъяснил кыргызстанцам в Южной Корее новые правила выборов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Мероприятие прошло в посольстве КР в Сеуле.

Председатель ЦИК Тынчтык Шайназаров встретился с гражданами Кыргызстана, постоянно и временно проживающими в Республике Корея.



Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе встречи были представлены и детально разъяснены внесённые изменения и нововведения в Конституционный Закон Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики».



Особый акцент был сделан на порядке участия кыргызстанцев, находящихся за пределами страны, в избирательных процессах, а также на мерах, направленных на повышение открытости, прозрачности и доступности выборов.



На встрече гражданам КР продемонстрировали новое оборудование и порядок голосования, что позволило наглядно ознакомиться с процедурой.



Мероприятие прошло в формате открытого диалога: граждане получили ответы на вопросы и высказали предложения по реализации избирательных прав за рубежом.

Источник: АКИpress

