Камчыбек Ташиев: коррупция в судах не останется безнаказанной

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Если судьи будут закрывать глаза на преступления и выпускать бандитов, они сами понесут ответственность.

Трое судей Бишкекского городского суда были освобождены от должности после того, как отменили приговор пяти участникам организованной преступной группы. Об этом сообщил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев на встрече с жителями села Кызыл-Октябрь Узгенского района.

По его словам, суд первой инстанции назначил фигурантам семь лет лишения свободы, однако вторая инстанция неожиданно освободила их из-под стражи.

"Если судьи будут закрывать глаза на преступления и выпускать бандитов, они сами понесут ответственность. Такой случай уже был и соответствующие меры приняты", - подчеркнул глава спецслужбы.

Ташиев также привел другой пример коррупции в судебной системе. В Оше сотрудник прокуратуры передал судье 4 тысячи долларов. Получив взятку, служитель Фемиды принес деньги домой. Когда к нему пришла проверка, он отказался открывать дверь и попытался избавиться от улики, сжигая купюры в туалете.

"Несмотря на это, эксперты смогли провести исследование даже по остаткам обгоревших банкнот. Сейчас судья привлекается к ответственности. Мы внесли представление в Совет судей, и если будет дано разрешение, он будет задержан", - отметил Ташиев.

По словам главы ГКНБ, ни один представитель власти или судебной системы, уличенный в преступных мотивах, избежать наказания не сможет, а все дела будут рассматриваться строго по закону.

Источник: vb.kg