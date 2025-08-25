Камчыбек Ташиев посетил мемориал «Кекилик-Учар»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Там похоронен его дед, погибший во время репрессий

Накануне зампред кабмина, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев посетил мемориальный комплекс «Кекилик-Учар» в Узгенском районе. Об этом в соцсетях сообщил телеканал Region.

Мемориальный комплекс открыли по инициативе главы спецслужбы в прошлом году в честь граждан, массово погибших в период с 1920 по 1953 года. Среди них - заключенные и жертвы репрессий.

«Мой дед Таш похоронен здесь. Его арестовали в годы репрессий, обвинили в краже пшеницы. Родные два раза приходили к нему в тюрьму. На третий раз им сказали, что деда нет в живых. Его убили и тайно похоронили в этом месте с другими жертвами того времени», - рассказал Камчыбек Ташиев.

Источник: vesti.kg



