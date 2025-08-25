В центре Оша построят 6-ти полосную автомагистраль

Проект включен в ПДП города и призван снизить заторы

В центре Оша построят шестиполосную магистраль. Об этом сообщили в мэрии.

Согласно проекту детальной планировки города, куда включено строительство дороги, она соединит улицу Нурматова с улицей Курманжан Датки. Длина дороги составит 180 метров.

Эскизный проект подготовлен Ошским региональным управлением градостроительства и архитектуры при департаменте градостроительства и архитектуры Минстроя. Он включает устройство ирригационных сетей; озеленение территории; пешеходные зоны; современные системы освещения.

В муниципалитете отметили, что новая дорога позволит снизить загруженность улиц от заторов, повысить удобство и станет вкладом в развитие городской инфраструктуры.

Источник: vesti.kg

