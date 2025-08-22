Токаев вручил Жапарову высшую госнаграду Казахстана орден «Алтын Кыран»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В Казахстане хорошо знают, что Вы упорно трудитесь на благо кыргызского народа

В рамках официального визита Президента Республики Казахстан Касыма-Жомарта Токаева в Кыргызстан сегодня, 22 августа, состоялась церемония награждения Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова орденом «Алтын Кыран».

Высшей государственной награды Казахстана Президент Садыр Жапаров удостоен за неоценимый вклад в укрепление дружбы и сотрудничества двух стран.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что благодаря совместным с Садыром Жапаровым усилиям, между странами крепнут союзнические отношения, основанные на взаимном доверии и уважении.

«Выдвинуты новые инициативы, направленные на углубление стратегического партнерства. Важные начинания, отвечающие интересам обеих стран, отражают подлинное братство и еще больше укрепляют нашу дружбу. В Казахстане хорошо знают, что Вы упорно трудитесь на благо кыргызского народа, верно ему служите и вносите огромный вклад в укрепление дружественных отношений между нашими народами», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Садыр Жапаров выразил слова благодарности Касыму-Жомарту Токаеву и братскому казахскому народу за вручение ему высшей государственной награды Казахстана.

Глава государства подчеркнул, что это наглядно подтверждает крепкое добрососедство, незыблемую дружбу братских народов, а также высокий уровень союзнических и стратегических отношений между двумя странами.

«Убежден, что наши согласованные усилия придадут новый импульс кыргызско-казахскому союзничеству, открыв важные страницы на благо процветания, мира и развития двух братских народов», - сказал Садыр Жапаров.

Президент Садыр Жапаров отметил, что эта награда – яркий символ особого уважения, глубокого доверия и искреннего братства, проявленного к Кыргызстану и всему кыргызскому народу.