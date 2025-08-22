Президент Садыр Жапаров и Президент Касым-Жомарт Токаев провели переговоры в расширенном формате

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев сегодня, 22 августа, приняли участие в заседании Высшего Межгосударственного Совета двух стран.

Приветствуя высокого гостя, Садыр Жапаров отметил, что издавна кыргызский и казахский народы жили в согласии и дружбе, поддерживая друг друга.

Президент, отмечая успешность прошедшего в прошлом году в Астане шестого заседания Высшего межгосударственного совета, где совместно с Президентом Казахстана были детально рассмотрены все направления двустороннего сотрудничества, выразил уверенность, что нынешнее, седьмое заседание придаст новый импульс братским отношениям, стратегическому партнёрству и союзничеству.

«Эта системная работа позволяет нам не только эффективно решать текущие задачи, но и открывать новые перспективы для развития сотрудничества» - сказал Садыр Жапаров.

Президент обратил внимание на важность развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, где наблюдается положительная динамика во взаимном товарообороте.

Отмечая важность доведения объемов взаимной торговли до трех миллиардов долларов к 2030 году, обозначил приоритетные направления в том числе создание благоприятных условий для доступа товаров на рынки двух стран, реализация совместных инвестиционных проектов в промышленности, сельском хозяйстве и энергетике, а также модернизация пограничной инфраструктуры.

Также он отметил проводимую работу по реконструкции ряда пунктов пропуска на кыргызско-казахстанской государственной границе и по перспективному проекту строительства автодороги «Алматы – Иссык-Куль» при поддержке Азиатского Банка Развития.

В свою очередь, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что казахи и кыргызы - братские народы, связанные общей историей и судьбой.

«Наша дружба, выдержавшая испытание временем, это завещанное предками духовное наследие, передаваемое из поколения в поколение. Сегодня отношения между нашими странами переросли в нерушимое партнёрство, основанное на взаимном доверии и уважении. Кыргызстан один из основных стратегических партнёров Казахстана в регионе», - сказал Президент.

Отмечая важность дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, он отметил, что объем двусторонней торговли между Казахстаном и Кыргызстаном достиг около 2 миллиардов долларов, и имеются все возможности для дальнейшего увеличения этого показателя.

Далее главы государств, заслушали доклады уполномоченных государственных органов Кыргызстана и Казахстана по всем сферам двустороннего взаимодействия.