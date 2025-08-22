Президент Казахстана заявил о намерении укрепления отношений с Кыргызстаном

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Объём двусторонней торговли достиг почти 2 млрд долларов, и у нас есть все возможности для его увеличения.

На седьмом заседании Высшего межгосударственного совета в «Ынтымак Ордо» в Бишкеке президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что цель его визита - укрепление казахско-кыргызских отношений, дальнейшее развитие и углублени сотрудничества.

Речь президента Республики Казахстан:

«Уважаемый Садыр Нургожоевич!

От имени народа и государства Казахстан хочу выразить вам и всему братскому кыргызскому народу глубокую признательность за тёплый приём.

Цель моего визита – укрепление казахско-кыргызских отношений, дальнейшее развитие и углубление нашего сотрудничества. В этой связи хочу выразить особую благодарность вам, уважаемый Садыр Нургожоевич, за приглашение посетить братский Кыргызстан.

Мы придаём особое значение политическому диалогу на высшем уровне и стремимся вывести наше взаимодействие на качественно новый этап. Наши народы с давних времён, словно две священные реки, текли рядом, имея общую судьбу и братские связи. Казахстан и Кыргызстан всегда поддерживали друг друга как в радостные, так и в трудные времена. Неразрывная дружба наших предков стала духовным наследием, которое передаётся из поколения в поколение.

Сегодня отношения между нашими странами основаны на доверии, взаимоуважении и добрососедстве. Кыргызстан является одним из ключевых стратегических партнёров Казахстана в регионе. Объём двусторонней торговли достиг почти 2 млрд долларов, и у нас есть все возможности для его увеличения. Успешно реализуются совместные инвестиционные проекты, особенно в сфере энергетики и инфраструктуры.

Культурно-гуманитарные связи также укрепляются. В прошлом году был подписан Договор о союзнических отношениях, а сегодня мы принимаем комплексный план сотрудничества. Уверен, что эти шаги придадут новый импульс развитию казахско-кыргызских отношений.

Казахстан готов продолжать тесное взаимодействие с Кыргызстаном в рамках региональных и международных организаций, включая ОДКБ. Мы намерены и дальше укреплять наше стратегическое партнёрство и всестороннее сотрудничество.

Я уверен, что реализация наших совместных договорённостей обеспечит дальнейший рост политического, экономического и культурного потенциала наших стран, а также внесёт весомый вклад в стабильность и процветание всего региона».

Источник: Кабар