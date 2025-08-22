Президент Садыр Жапаров провел переговоры с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в узком формате

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Обсужден широкий спектр вопросов двусторонней повестки между Кыргызстаном и Казахстаном, а также перспективы развития сотрудничества.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 22 августа, провел переговоры с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в узком формате в рамках его официального визита в Кыргызстан.

Президент Садыр Жапаров отметил, что история кыргызского и казахского народов имеет глубокие корни.

«Наши отношения связаны путем, проложенным нашими великими предками - Токтогулом и Абаем, Чингизом и Мухтаром. Мы считаем нашей главной задачей достойно передать будущим поколениям то наследие, которое оставила нам история, не дав ему заржаветь или покрыться пылью», - сказал Президент Кыргызстана.

В свою очередь, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил за теплое гостеприимство и выразил убеждение, что этот визит придаст новый импульс развитию дружественных отношений между двумя странами.

«Казахи и кыргызы – братские народы. У нас общая история, а наши традиции и мировоззрение схожи. Испокон веков два народа живут в предгорьях Ала-Тоо в мире и согласии. И сегодня наше взаимодействие динамично развивается в духе стратегического партнерства.

Мы упрочили политический диалог на всех уровнях, основанный на взаимном уважении. Успешно функционируют межгосударственные, межпарламентские, межправительственные советы, налажены межрегиональные связи.

Прочное многогранное сотрудничество между Казахстаном и Кыргызстаном является подтверждением того, что наши взаимоотношения крепнут с каждым годом»,- отметил Президент Казахстана.

В завершение встречи главы государств подтвердили приверженность дальнейшему углублению кыргызско-казахстанских отношений во всех сферах взаимного интереса в духе стратегического партнерства и союзничества.