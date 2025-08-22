В Бишкеке состоялась церемония встречи президентов Кыргызстана и Казахстана

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В ходе визита запланировано проведение церемонии официального открытия монумента «Золотой мост дружбы» в парке «Ынтымак» с участием лидеров двух стран.

В Бишкеке сегодня, 22 августа, состоялась церемония официальной встречи президента Кыргызстана Садыра Жапарова и президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, прибывшего в страну с государственным визитом.

Отметим, что кортеж лидера Казахстана прибыл к зданию «Ынтымак Ордо».

На флагштоках администрации президента «Ынтымак Ордо» вывешены государственные флаги Кыргызстана и Казахстана, выстроен почетный караул, расстелены ковровые дорожки.

Президенты поприветствовали друг друга, прозвучали государственные гимны двух стран. После рапорта командира роты Почетного караула главы государств совершили обход строя.

В рамках визита главы государств проведут двусторонние переговоры в узком формате и очередное седьмое заседание Высшего Межгосударственного совета.

Также стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества по всем направлениям взаимного интереса, а также перспективы развития кыргызско-казахских отношений.

К визиту приурочен ряд мероприятий, в том числе официальная церемония открытия генерального консульства Казахстана в городе Ош, открытие филиала Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева в Оше.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вчера, 21 августа, прибыл с официальным визитом в Кыргызстан.