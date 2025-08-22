Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан с официальным визитом

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В аэропорту «Манас» лидера Казахстана встретил президент Садыр Жапаров.

Для глав государств была организована концертная программа с участием кыргызских артистов, которые исполнили кыргызские и казахские музыкальные произведения.



Токаева также встретили в соответствии с национальными традициями, отражающими богатое культурное наследие кыргызского народа.

