Саида Мирзиёева: Магистратура для всех девушек в Узбекистане бесплатная

В Бишкеке прошел форум "Женщина-лидер, меняющая мир к лучшему" с участием первой леди Кыргызстана Айгуль Жапаровой и руководителя администрации президента Узбекистана Саиды Мирзиёевой. В своем выступлении Мирзиёева подчеркнула важность образования и экономической независимости женщин, отметив реформы в Узбекистане - бесплатную магистратуру для девушек, принятие закона против домашнего насилия, а также усиление роли женщин в политике и бизнесе.

"Мы сегодня собрались здесь по инициативе первой леди Кыргызстана Айгуль Жапаровой, чтобы отметить роль женщины в самых разных сферах жизни - от семейного воспитания до политики, бизнеса и науки.

Это не просто разговор о равенстве, это разговор о будущем, где женский голос звучит громко. Человечество достигло удивительных вершин: устремилось к Марсу, открыло новые горизонты искусственного интеллекта, нашло лекарства от болезней, считавшихся неизлечимыми.

Но мы по-прежнему отстаем в самом важном - в обеспечении подлинного равенства. Сегодня во всем мире обсуждение базовых прав женщин все еще остается предметом торгов и споров. Все еще мы задаем вопрос: достойны ли женщины быть равными? А может быть, она должна заслужить это? Самое печальное - когда женщины сами отдают контроль над своей жизнью в чужие руки, а потом учат этому своих детей. Когда они заняты тем, что осуждают других женщин и повторяют: веди себя скромно, ты же женщина.

Мы словно забываем, что когда-то другие женщины отдали свои жизни, чтобы мы могли пользоваться свободами, которые имеем сегодня. История всегда возлагала на женщину колоссальные испытания.

Мы - те, кто заботится о семье, сохраняет ее, чтобы человечество могло двигаться вперед и развиваться.

Мы наконец-то получили шанс стать величайшими в науке, искусстве, спорте, оставляя свой след в истории. И все же слишком часто я вижу, как девочки, которые блистали в школе и мечтали о большом будущем, с возрастом исчезают из общественной жизни, растворяясь в бытовых заботах. Зачастую создание семьи воспринимается как конец карьеры и социальная угроза для женщины.

Два года назад Узбекистан сделал первый шаг, став первой страной в регионе, которая приняла закон против домашнего насилия. Путь к принятию закона был непростым.

Были дни, когда мы вместе с активистами, министрами и представителями правоохранительных органов сидели за столом переговоров по 10–11 часов. Мы слышали упреки: вы разрушаете семьи, идете против культуры.

Но скажите, какая культура принимает насилие? Разве есть место для насилия в культуре? Разве мы хотим, чтобы страшные унижения стали основой нашей семьи? Решение президента о подписании закона стало моментом, который я считаю правильным.

Когда у женщин есть экономическая независимость, когда рушатся видимые и невидимые барьеры, они меняют свою роль в семье и в обществе. Именно поэтому в Узбекистане ежегодно инвестируют миллионы в женское предпринимательство. Сегодня в стране более 2 миллионов предпринимателей, и значительную часть из них составляют женщины.

Мы составляем половину экономических сил промышленности страны. Наш парламент состоит на 38% из женщин. А все начинается с образования.

По инициативе президента магистратура для всех девушек в Узбекистане стала бесплатной. Всего за год 15 тысяч девушек получили грант на обучение.

Это тот возраст, когда многих пытаются остановить и заставить отказаться от своих мечтаний.

Я всегда вдохновляюсь успехами других женщин. И сегодня, смотря на вас, я испытываю огромную гордость.

Ведь именно вы меняете жизни людей и влияете на судьбы тысяч соотечественниц. И мы с вами знаем: женский голос - это не просто вклад, это необходимость. Мы не просто поддерживаем прогресс наших стран - мы равные участники этого прогресса.

Мы - созидатели и носители перемен. Наш труд и лидерство проходят через борьбу с обстоятельствами, собственными страхами, а порой и сопротивлением самых близких. Но самым большим признанием для меня стали слова моих детей:

"Мам, мы видим, как вы работаете, мы скучаем по вам, но мы гордимся вашим выбором".

Каждый день, независимо от того, воспитываем ли мы детей, строим ли бизнес или поддерживаем семьи, мы совершаем маленькие чудеса. Мы не просим разрешения быть частью политической, экономической и общественной жизни.

Мы уже в сердце этого процесса. Мы - источник силы и совести наших семей. Мы - наследницы Курманджан-датки и Томирис.

Это наша общая история гордости, силы и совместных побед. Я уверена, что наши страны дадут этому миру очень многое и сделают его еще лучше для будущих поколений", - заявила Мирзиёева.

Источник: vb.kg