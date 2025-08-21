Садыр Жапаров: Санкции против банков Кыргызстана - шаг без доказательств

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Садыр Жапаров прокомментировал санкции, введенные Великобританией против банков

Президент Садыр Жапаров, комментируя введённые правительствами Великобритании и США санкции против отдельных банков Кыргызстана, заявил, что нет ни одного доказательства участия кыргызских финансовых учреждений в обходе западных ограничений против России. Глава государства расценил такие действия западных стран как проявление политизации экономики.

- Здравствуйте, Садыр Нургожоевич! На этот раз хотели бы получить ответы на вопросы, связанные с финансовой системой нашей страны.

– Правительство Великобритании сообщило о введении санкций в отношении банка «Центрально-Азиатский Капитал Банк». В качестве причины указано, что это финансовое учреждение якобы может способствовать обходу санкций, введённых западными странами против России. В январе стало известно, что США ввели санкции в отношении кыргызского «Керемет Банка».

-В предыдущих интервью Вы подчёркивали, что Кыргызстан не помогает обходить санкции, введённые против России. Как Вы прокомментируете эти меры сейчас? Как это может повлиять на Кыргызстан?

- Да, вы правы. В январе США действительно ввели санкции против «Керемет Банка», сославшись на то, что он якобы может быть задействован в обходе санкций.

Но при этом они так и не смогли предъявить ни одного факта нарушения. И не смогут, потому что таких фактов нет и не было.

Сегодня в Кыргызстане работает 21 банк. Чтобы не получилось так, что кто-то из них может попасть под санкции, мы приняли решение, чтобы только государственный «Керемет Банк» работал с российским рублём. Все операции проходят под контролем государства, а прибыль поступает в государственный бюджет.

«Капитал Банк» также в полном объёме перечисляет чистую прибыль в казну.

После введения санкций США, первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев пригласил к себе посла США в Кыргызстане Лесли Вигери и спросил у него, что происходит. Он ответил, что об этом знает OFAC (Управление по контролю за иностранными активами).

После этого делегация во главе с Амангельдиевым посетила США и встретилась с представителями OFAC.

Мы предложили послу Вигери пригласить независимые аудиторские компании для проверки банков «Керемет» и «Капитал», чтобы затем вместе рассмотреть результаты и принять решение, однако они отказались.

Но даже там им не смогли предъявить ни одного конкретного факта, только сказали, что у них якобы есть определённые данные.

Но мы и так хорошо знаем, откуда эти данные. Эти сведения исходят от местных НПО и наших внутренних недоброжелателей, которые отправляют туда анонимную ложную информацию.

И продолжают отправлять до сих пор.

А потом, опираясь на те ложные сведения, нас включили в санкционный список. Но при этом даже не смогли представить никаких доказательств. Наша делегация обсудила этот вопрос и с OFAC, и с послом США в Кыргызстане Лесли Вигери, и мы договорились, что расчёты в рублях будет вести "Капитал" банк. Это ведь тоже на 100 процентов государственный банк, он под контролем Министерства финансов и открыто отчитывается. Мы подробно объяснили причину.

В России у нас около миллиона мигрантов, которые ежедневно переводят сюда миллиарды рублей. Эти средства нужно конвертировать и обеспечивать людям доступ к ним.

Теперь выходит так, что как Америка вводила санкции против «Керемет» банка, так и Англия накладывает санкции на «Капитал» банк. И снова никаких фактов, только сомнения. Поэтому и у меня возникают сомнения. Ведь они видят, что экономика Кыргызстана растёт высокими темпами. Например, наш ВВП вырос на 11,7 процента, мы на передовых позициях среди стран СНГ. Думаю, именно из-за этого на нас оказывается давление. Великие державы ведь не хотят, чтобы другие страны быстро развивались. Они предпочитают, чтобы все смотрели на них и зависели от них.

Поэтому я бы обратился к высшему руководству этих стран, к Дональду Трампу и Киру Стармеру. Возможно, до них не доходит информация.

Не надо политизировать экономику.

Мы проводим многовекторную политику, сотрудничаем и с вами в экономической сфере. Например, только в Англию мы ежегодно продаём золота на миллиард долларов. И в таком случае подобное отношение к нам нельзя назвать справедливым. Поэтому если вы не доверяете, представьте свои данные. Банк готов предоставить всю информацию открыто.

– Введение санкций против «Центральноазиатского Капитал Банка» ударит по России или пострадает только наша страна?

– Россия от этого не пострадает.

Честно говоря, и «Капитал» банк не пострадает. Он, как и раньше, будет работать под контролем Министерства финансов и приносить прибыль государству.

Что изменилось, когда ввели санкции против России? Наоборот, после санкций они смогли поднять на высокий уровень собственное производство и сельское хозяйство. Продукцию, которую раньше импортировали, теперь экспортируют. Газ и нефть как экспортировали, так и продолжают экспортировать.

Например, после введения санкций против российского Сбербанка его чистая годовая прибыль в 2024 году выросла на 4,8% и превысила 13 млрд долларов.

Разумеется, в отдельных сферах санкции имеют последствия. Но это вовсе не значит, что страна рухнет. Мы всё это анализируем и видим. Западные страны, вводящие санкции, тоже это понимают. Более того, они сами продолжают вести торговлю с Россией. В 2024 году страны - члены Европейского союза вели торговлю с Россией на сумму 141 млрд долларов. В частности, европейские государства импортировали из России товаров на 36 млрд долларов. А Великобритания, которая ввела санкции против нашего банка, в том же 2024 году сама торговала с Россией на 2,2 млрд долларов.

Это ведь означает, что и мы вправе сотрудничать с Россией ради собственных нужд, верно?

Как уже было сказано, наши банки в основном обслуживают денежные переводы соотечественников, работающих в России. Это тоже наша необходимость, такая же, как и у других.

Поэтому прежде, чем предъявлять требования, нужно самому подавать пример.

Мы своими силами развиваем экономику страны. И такие шаги, которые не соответствуют духу партнёрства, можно расценивать как вмешательство во внутренние дела государства.

Я всегда говорил и ещё раз повторю: мы готовы соблюдать международные обязательства. Мы соблюдали их, соблюдаем и будем соблюдать.

Но я не позволю свести на нет интересы наших граждан и торгово-экономическое развитие страны. Даже под санкционным давлением наша повседневная жизнь будет продолжаться.

Источник: Кабар