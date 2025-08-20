Садыр Жапаров принял руководителя Администрации президента Узбекистана Саиду Мирзиёеву

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 20 августа принял руководителя Администрации президента Узбекистана Саиду Мирзиёеву. Об этом пишет пресс-служба главы государства.



В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в деле укрепления культурно-гуманитарных и образовательных связей между двумя странами.



Глава государства сказал, что благодаря совместным с президентом Республики Узбекистан усилиям кыргызско-узбекские отношения и далее развиваются, и укрепляются в духе стратегического партнерства.



Саида Мирзиёева поблагодарила кыргызскую сторону за теплый прием и передала президенту Садыру Жапарову слова приветствия и наилучшие пожелания от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.



Руководитель Администрации президента Узбекистана, подчеркивая высокий уровень межгосударственных отношений, основанных на взаимном уважении и добрососедстве, отметила важную роль лидеров двух стран в этом процессе.



Отмечая важность развития молодежной политики, Саида Мирзиёева рассказала о проведении в Бишкеке интеллектуальной игры «Заковат», которая уже стала символом командного духа и установления дружественных отношений между молодежью двух стран.



В завершение встречи, Садыр Жапаров пожелал Саиде Мирзиёевой больших успехов в ответственной государственной деятельности.