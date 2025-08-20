Касымалиев наградил госслужащих за четыре реформы в медицине, строительстве и транспорте. Список

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «Каждая выполненная работа – это шаг к светлому будущему нашей страны и народа»

Председатель кабинета министров – руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев объявил благодарность ряду представителей государственных органов по итогам реализации реформ в рамках программы «Правительственные акселераторы». Об этом сообщили в кабмине.

По данным правительства, в рамках программы проведены реформы по четырем направлениям:

упрощение процедуры получения медицинской справки для водительского удостоверения;

упрощение получения специального разрешения на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов;

упрощение процессов медико-социальной экспертизы, реабилитации и абилитации для лиц с инвалидностью через цифровые решения;

упрощение процесса выдачи разрешений на строительство.

Касымалиев выразил признательность госслужащим, отметив их вклад в развитие страны. Он подчеркнул, что результаты реформ демонстрируют переход к новой эпохе, когда доказательством служат реальные дела, а не слова.

«Наш президент всегда говорит и напоминает о том, что каждый вопрос должен решаться быстро, качественно и эффективно. Сегодня мы являемся свидетелями новой эпохи, когда доказательством служат не слова, а дела. Старые методы уходят в прошлое, и главным подтверждением того, что сложные и запутанные системы меняются, является то, что в нашей стране становится все больше таких самоотверженных сотрудников, как вы, работающих день и ночь. Результаты это наглядно показывают.

Каждая выполненная работа – это шаг к светлому будущему нашей страны и народа. Каждая проведенная реформа вносит значимый вклад в развитие государства. Наша главная цель – показать нашим гражданам результаты изменений в реальной жизни уже сегодня. За каждым изменением стоит чей-то упорный труд, преданность делу и ответственность. Команды работали сплоченно, показали эффективность и достигли поставленных целей», - сказал он.

Глава кабмина отметил значительную роль администрации президента в координации и поддержке проведенной работы и добавил, что впереди остается еще много задач, требующих проведения реформ.