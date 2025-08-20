Президенты Кыргызстана и Казахстана откроют «Золотой мост дружбы»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Последний раз в Бишкеке с официальным визитом Касым-Жомарт Токаев был 26 мая 2022 года.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 21 августа прибудет с официальным визитом в Кыргызскую Республику. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента КР Сагынбек Абдумуталип.

«В рамках визита главы государств проведут двусторонние переговоры в узком формате и очередное, седьмое заседание Высшего Межгосударственного совета. Стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества по всем направлениям взаимного интереса и перспективы развития кыргызско-казахских отношений.

Запланировано официальное открытия монумента «Золотой мост дружбы» в парке «Ынтымак» с участием лидеров двух стран.

К визиту приурочен ряд мероприятий, в том числе официальная церемония открытия Генерального консульства Республики Казахстан в городе Оше, открытие филиала Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева в южной столице, а также проведение Дней казахского кино в Кыргызстане и третьего Кыргызско-Казахского молодежного форума в городе Бишкеке», — отметил Сагынбек Абдумуталип.

Кстати, последний раз в Бишкеке с официальным визитом Касым-Жомарт Токаев был 26 мая 2022 года. Садыр Жапаров посещал Астану в таком же статусе с 18 по 19 апреля 2024 года.

Источник: 24.kg