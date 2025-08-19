Состоялся телефонный разговор Садыра Жапарова с Владимиром Путиным

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Cтороны отметили важность дальнейшего обмена мнениями по важным вопросам международной и региональной повестки дня.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 18 августа, провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями по итогам переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.
Садыр Жапаров отметил, что состоявшийся российско-американский саммит стал важным шагом к укреплению доверия и снижению глобальной напряженности.
Он также подчеркнул, что кыргызская сторона убеждена, что достигнутый уровень взаимодействия между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки создает дополнительные условия для поиска мирного урегулирования украинского кризиса.
«Кыргызстан, как страна, расположенная в центре Евразии и активно участвующая в деятельности региональных интеграционных объединений, придает исключительно важное значение укреплению стабильности в регионе и подтверждает готовность к сотрудничеству с Российской Федерацией в интересах устойчивого развития», - сказал президент Садыр Жапаров.
В завершение стороны отметили важность дальнейшего обмена мнениями по важным вопросам международной и региональной повестки дня.