Состоялся телефонный разговор Садыра Жапарова с Владимиром Путиным

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 18 августа, провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями по итогам переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Садыр Жапаров отметил, что состоявшийся российско-американский саммит стал важным шагом к укреплению доверия и снижению глобальной напряженности.

Он также подчеркнул, что кыргызская сторона убеждена, что достигнутый уровень взаимодействия между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки создает дополнительные условия для поиска мирного урегулирования украинского кризиса.

«Кыргызстан, как страна, расположенная в центре Евразии и активно участвующая в деятельности региональных интеграционных объединений, придает исключительно важное значение укреплению стабильности в регионе и подтверждает готовность к сотрудничеству с Российской Федерацией в интересах устойчивого развития», - сказал президент Садыр Жапаров.

В завершение стороны отметили важность дальнейшего обмена мнениями по важным вопросам международной и региональной повестки дня.