Отсутствующий препарат для недоношенных детей поступит в роддома КР в сентябре

Отсутствующий препарат «Сурфактант-БЛ» для недоношенных детей поступит в роддома Кыргызстана в сентябре. Об этом сообщили в Государственном предприятии «Кыргызфармация» при Министерстве здравоохранения.

В ведомстве отметили, что в рамках централизованных закупок предприятие осуществляет поставки исключительно по официальным заявкам организаций здравоохранения, утвержденным в установленном порядке Министерством здравоохранения КР и Фондом обязательного медицинского страхования.

В первом полугодии 2025 года потребности медицинских организаций были полностью обеспечены: в общей сложности передано 500 флаконов препарата, которые распределены между профильными учреждениями, включая городской родильный дом № 1, Национальный центр охраны материнства и детства, городской перинатальный центр, Ошскую межобластную клиническую больницу и другие организации.

На второе полугодие 2025 года от организаций здравоохранения поступили заявки на 258 флаконов препарата.

Подчеркивается, для их обеспечения ГП «Кыргызфармация» заключила контракты, и в конце августа — начале сентября ожидается поступление 300 флаконов, что позволит не только закрыть текущую потребность, но и сформировать дополнительный резерв.

В госпредприятии заметили, что предприятие не регулирует поставки препаратов в частные аптеки и не имеет полномочий отпускать лекарственные средства со склада по запросам частных лиц. Вся закупочная деятельность строится исключительно на основании приказов Министерства здравоохранения и проходит в строгом соответствии с требованиями законодательства.

«С момента утверждения приказа до фактического ввоза препарата проходит до шести месяцев, поскольку необходимо соблюсти все этапы — от проведения тендерных процедур до сертификации и проверки качества каждой партии», — отмечается в сообщении.

В ГП «Кыргызфармация» подчеркнули, что работа по обеспечению препаратом «Сурфактант-БЛ» ведется планово и системно. Все обязательства по первому полугодию выполнены в полном объеме, а поставки на второе полугодие обеспечены и будут осуществлены в установленные сроки.

Напомним, 16 августа родственники роженицы в городе Оше пожаловались 24.kg на отсутствие в медучреждениях страны препарата для недоношенных детей «Сурфактант-БЛ». Он вводится новорожденным в первые часы жизни. Лекарство близким пациента пришлось самостоятельно доставлять из Москвы.

Источник: 24.kg