Садыр Жапаров до 2026 года ввел мораторий на госнаграды, звания и премии

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ, устанавливающий мораторий на присуждение государственных наград, почетных званий и государственных премий до 1 января 2026 года.

В течение действия моратория награды и почетные звания смогут присуждать только в исключительных случаях по инициативе главы государства, например, за особые заслуги перед страной или обществом.

Администрация президента при этом приостанавливает прием и рассмотрение материалов для награждений, за исключением упомянутых особых случаев. Министерству юстиции поручено в течение двух месяцев провести комплексный анализ действующих законов и практики награждений и подготовить предложения по совершенствованию законодательства.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.