Президент Садыр Жапаров принял первого вице-президента Ирана Мохаммада Реза Арефа

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Укрепление всестороннего сотрудничества с Ираном является одним из приоритетных направлений внешней политики Кыргызской Республики.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 15 августа принял первого вице-президента Ирана Мохаммада Реза Арефа, прибывшего в страну для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета в качестве наблюдателя.



Как сообщила пресс-служба президента, стороны обсудили ряд вопросов как двусторонней повестки дня, так и многостороннего взаимодействия.



Глава государства отметил, что укрепление всестороннего сотрудничества с Ираном является одним из приоритетных направлений внешней политики Кыргызской Республики. За годы взаимодействия стороны создали прочную основу для эффективного развития двусторонних отношений, представляющих взаимный интерес.



По словам президента, одним из важных направлений кыргызско-иранского партнёрства является эффективное использование транспортно-транзитного потенциала двух стран, которое окажет содействие в выходе на океан через иранские порты.



Первый вице-президент Ирана передал слова приветствия от президента Ирана Масуда Пезешкиана.



Мохаммад Реза Ареф положительно оценил динамику развития кыргызско-иранских отношений и выразил готовность к продолжению их укрепления.



В завершение стороны согласовали принятие совместных мер для того, чтобы сотрудничество между странами сохранялось на традиционно высоком уровне.

