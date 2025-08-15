Садыр Жапаров принял премьеров стран ЕАЭС

Садыр Жапаров: Кыргызстан на себе ощутил все преимущества членства в Союзе.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 15 августа, принял глав делегаций Евразийского экономического союза и Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии, участвующих в очередном заседании Евразийского межправительственного совета в г. Чолпон-Ата.

В мероприятии участие приняли Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, Вице-премьер-министр Республики Армения Мгер Григорян, Премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов, Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев, а также Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и Первый вице-президент Исламской Республики Иран Мохаммад Реза Ареф.

Обсуждены вопросы интеграционного взаимодействия, наращивания совместных кооперационных проектов и усиление работы со странами-партнерами ЕАЭС.

Глава государства подчеркнул, что для Кыргызстана участие в Евразийском экономическом союзе – приоритетное направление внешнеэкономической деятельности. В рамках Союза страна стремится к развитию совместных проектов, увеличению взаимных инвестиций и улучшению условий для бизнеса, что позволит всем участникам достигать синергии и уверенно двигаться вперед на фоне глобальных вызовов.

В этом контексте Садыр Жапаров озвучил показатели Кыргызстана на 10 лет членства в ЕАЭС. Так, по итогам 2024 года ВВП страны достиг полтора триллиона сомов, и вырос в полтора раза в реальном выражении по сравнению с 2015 годом.

«Кыргызстан на себе ощутил все преимущества членства в Союзе. Сформированы благоприятные условия для развития торгово-экономического сотрудничества, развивается сотрудничество с региональными партнерами и третьими странами», - сказал Президент.

Он также обозначил несколько направлений, на которых необходимо сконцентрировать внимание. В том числе устранение препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, которые мешают свободному передвижению товаров, капитала, услуг и рабочей силы. Также одним из приоритетных направлений является наращивание совместных кооперационных проектов в сфере промышленности и агропромышленности, локализация их в странах с малой экономикой.

Садыр Жапаров выразил уверенность, что совместные усилия и принимаемые решения будут укреплять интеграционную основу для будущего Союза, чтобы обеспечить экономической рост и углубление сотрудничества во благо государств и региона в целом.

В свою очередь, Главы правительств стран Евразийского экономического союза выразили благодарность Президенту Садыру Жапарову за теплый прием и гостеприимство, пожелав дальнейшего процветания Кыргызстану.

Они также отметили экономический рост Кыргызстана, расширение торгового сотрудничества между государствами-членами ЕАЭС и выразили готовность далее укреплять отношения на двусторонней основе и в рамках Евразийской экономической интеграции.

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев акцентировал внимание на том, что за 10 лет ЕАЭС доказал свою значимость и востребованность, а также подтвердил готовность прилагать все усилия для реализации задач, поставленных Главами государств-членов Евразийского экономического союза.