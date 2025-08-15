В Минтруда произошли кадровые назначения

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Равшанбек Сабиров представил новых руководителей коллективу

В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции произошли кадровые назначения.

Согласно распоряжению председателя кабинета министров – руководителя администрации президента Адылбекa Касымалиева, Айнура Орозбаева назначена на должность заместителя министра труда, социального обеспечения и миграции.

Должность директора подведомственного министерству Центра реабилитации лиц с инвалидностью занял Рысбай Сейдалиев.

Министр труда, социального обеспечения и миграции Равшанбек Сабиров представил новых руководителей коллективу, пожелав им успехов и плодотворной работы.

Источник: Кабар