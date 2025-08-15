Мишустин досрочно покинул заседание Евразийского межправсовета в Чолпон-Ате из-за встречи Путина и Трампа на Аляске

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Мне необходимо присутствовать в России. Наша делегация в полном составе продолжит здесь работать
Председатель правительства России Михаил Мишустин покинул заседание Евразийского межправсовета, проходящего 15 августа в городе Чолпон-Ата.
После своего выступления он обратился к участникам заседания: «Прошу меня извинить, мне необходимо в Москву. Вы знаете, что сегодня на Аляске состоится российско-американский саммит с участием президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Мне необходимо присутствовать в России. Наша делегация в полном составе продолжит здесь работать».
В госрезиденции «Чолпон-Ата» собрались премьер-министры Беларуси Александр Турчин, Казахстана Олжас Бектенов, Кыргызстана Адылбек Касымалиев, России Михаил Мишустин, заместитель премьера Армении Мгер Григорян, которые входят в совет.
Также в качестве наблюдателя и гостей присутствуют вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф, премьер-министры Кубы Мануэль Марреро Крус и Узбекистана Абдулла Арипов.
