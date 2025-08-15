Интервью с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «Легализуем дома тех наших граждан, которые построили и живут в них до 2021 года. В дальнейшем никому, кто захватит землю и построит дом, никаких уступок не будет»

Президент Садыр Жапаров дал комментарий по вопросам сноса незаконных строений и связанных с этим проблем. Также глава государства ответил на актуальные вопросы внешней политики.

- Садыр Нургожоевич, как уже стало традицией, мы связываемся с вами, чтобы узнать ваше мнение по актуальным вопросам, которые обсуждаются в обществе. Сейчас слово «снос» стало одним из самых употребляемых в повседневной речи. Особенно часто оно звучит в городах Ош и Бишкек.

В последние дни внимание общественности было приковано к сносу, как утверждается, незаконных хозяйственных построек на окраине Бишкека, в жилмассиве «Көк-Жар». Теперь очередь дойдет и до домов? Что будет с теми, кто построил дома после 2021 года?

Ведь некоторые утверждают, что их обманули продавцы земли, а другие рассказывают, что вложили в строительство свои накопленные за годы средства. Есть и те, кто говорит, что пока строились дома, местные власти закрывали на это глаза, а возможно, и сами были замешаны.

Может ли государство предложить какую-то альтернативу тем, кто уже построил дома? И вообще, каково ваше мнение относительно «сносов» в масштабах страны?

- Когда я пришел к руководству страной в 2020 году, я начал работу с проблем, связанных с теми гражданами, которые незаконно захватили земли и построили на них дома.

С момента революции 2005 года таких граждан, самовольно занявших земли и построивших дома, оказалось десятки тысяч семей. Они образовали целые поселки. В основном это было вокруг городов Ош и Бишкек.

У них не было «красных книг». Они не могли зарегистрироваться по месту проживания, не могли отдавать детей в школу или детский сад, не могли участвовать в выборах. Словом, они жаловались, что фактически не могут быть полноценными членами общества.

Я тщательно изучил этот вопрос и принял решение: «Легализуем дома тех наших граждан, которые построили и живут в них до 2021 года. В дальнейшем никому, кто захватит землю и построит дом, никаких уступок не будет» — и объявил амнистию. Таким образом, мы легализовали дома людей, которые жили в таких поселках по 15 лет.

А что было потом, спросите вы? Как вы и заметили, для местных властей и связанных с ними мошенников это стало «подарком судьбы».

Местные власти оформляли пустующие земли так, будто они уже были ранее выделены, и создавали условия для строительства домов — конечно, в своих личных интересах. Мошенники же оформляли поддельные документы и обманывали простых людей, продавая им эти участки. Были выявлены такие факты.

Позже все они были задержаны. Например, был арестован аким Аламединского района и другие чиновники среднего звена, а также мошенники.

Таких примеров много. После этого наши «шустрые» граждане стали заливать фундамент, некоторые - возводить стены, а кто-то уже завершал строительство крыши. Под предлогом «я построил раньше» они возводили разные постройки, рассчитывая, что «в конце концов все узаконят».

Конечно, среди них могли быть и добросовестные граждане, но большинство начали строить дома или разные сооружения после 2021 года.

Если мы будем узаконивать всё подряд, это превратится в привычку, и в итоге у нас совсем не останется пахотных земель.

Мы не сможем обеспечивать себя продуктами питания и будем зависеть от других стран. Уже сейчас по некоторым видам продуктов мы не способны полностью обеспечивать себя.

Поэтому, пользуясь случаем, хочу обратиться к каждому нашему гражданину: прекратите захватывать пахотные земли и возводить на них любые постройки.

Я знаю, что у некоторых из вас остро стоит жилищный вопрос. Именно поэтому мы уделяем особое внимание Государственной ипотечной компании, делая её условия максимально гибкими.

На землях, предназначенных под жильё, нужно возводить хотя бы многоэтажные дома, чтобы на участке, рассчитанном на одного человека, могли проживать десять. Не забывайте, что после нас будут жить наши потомки.

Отвечая на ваш вопрос об альтернативных предложениях, я всегда говорю мэрам: «Не оставляйте наших граждан, чьи дома сносят, на улице, выделяйте им жильё вне очереди из фонда Государственной ипотечной компании». Если действительно у человека, чей дом подлежит сносу, нет другой возможности для проживания, мы предоставляем жильё через ГИК.

Если же, как я уже сказал выше, кто-то просто хочет любой ценой заполучить землю, такие люди быстро выявляются.

Мы их раскроем. В стране должен быть порядок. Без порядка государство не развивается. В таком государстве будет постоянный хаос.

В Оше, например, построили дом прямо над водным каналом. Чтобы поднять или опустить шлюз, приходится заходить в чей-то дом и работать прямо внутри. Что это за безумие? Подобного, наверное, не встретишь ни в одной другой стране.

Когда речь заходит о незаконных постройках, некоторые вспоминают дома в парке Ататюрка в Бишкеке и сравнивают с ситуацией в жилмассиве «Кок-Жар». Мэр Айбек Джунушалиев заявил, что с тех, кто построил дома в парке, будет собрано 500 миллионов сомов, и что городские власти пришли с ними к согласию. Не является ли это двойными стандартами?

Никаких двойных стандартов нет. Дома в парке Ататюрка тоже построили в 2005 году. Весной мы собрали всех этих людей в «Ынтымак-Ордо» и поставили вопрос: либо вы на высшем уровне благоустраиваете парк для простых жителей, либо ваши дома будут снесены. Они выбрали благоустройство парка. Для создания парка самого высокого уровня требуется порядка 500 миллионов сомов. На сегодняшний день они уже собрали около 100 миллионов сомов. С Божьей помощью там будет создан парк на самом высоком уровне. И пользоваться им будут именно простые жители окрестных районов вместе с детьми.

- Вопрос по внешней политике: сейчас в западных СМИ периодически появляются материалы, связывающие находящегося в России молдавского политика Илана Шора с Кыргызстаном, а точнее с тем, что он якобы помогает обходить санкции против России через нашу страну. В таких условиях, не несет ли для нас рисков помощь Кыргызстану от связанного с ним фонда «Евразия», реализующего различные гуманитарные проекты?

- Во-первых, ни одного факта обхода через нас санкционных товаров в Россию нет. Если бы был, то страны, предъявляющие нам претензии, предоставили бы доказательства. Такого вопроса не существует. Наоборот, есть факты того, что государства, которые сами ввели санкции против России, напрямую сотрудничают с ней на миллиарды долларов. Это публикуют и ваши коллеги в различных международных медиа.

Во-вторых, будь то Илан Шор, Илон Маск или кто-то ещё — если хотят приехать в нашу страну и заниматься бизнесом, пусть приезжают. Не стоит делать из этого трагедию.

Мы ведем многовекторную политику, готовы сотрудничать со всеми. И в дальнейшем этот курс не изменится.

Кто бы это ни был — если хочет приехать в нашу страну и внести экономический вклад, двери для всех открыты. Мы готовы к экономическому сотрудничеству со всеми. Политическую же сторону будем взвешивать очень тщательно.

