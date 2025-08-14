На Иссык-Куле прошла встреча Мишустина и Касымалиева — о чем говорили

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Растет взаимный товарооборот, увеличивается объем российских инвестиций в экономику Кыргызстана

В Чолпон-Ате состоялась встреча глав правительств: Кыргызстана — Адылбека Касымалиева и России — Михаила Мишустина.

Касымалиев отметил, что в Кыргызстане с нетерпением ожидают визита президента РФ Владимира Путина в ноябре для участия в саммите ОДКБ.

Основные заявления главы кабмина КР:

наши страны и народы связывают вековые узы дружбы, культурно-гуманитарные связи и добрососедские отношения. Кыргызстан дорожит ими и стремится к их постоянному укреплению;

председательство в ОДКБ и предстоящее в следующем году председательство Кыргызстана в ШОС открывают дополнительные возможности для укрепления сотрудничества с Россией;

с каждым годом между нашими городами и регионами налаживаются новые побратимские связи. На регулярной основе ведется обмен визитами глав регионов двух стран;

в прошлом году объем товарооборота составил 3,9 миллиарда долларов, и стороны уверенно приближаются к заданной отметке в 5 миллиардов;

Россия традиционно является крупнейшим инвестором, вклад ее деловых кругов в экономику страны стабильно растет;

в этом году при поддержке российской стороны планируется открыть Кыргызский дом науки и культуры в Москве.

Мишустин отметил, что Россия дорожит братскими отношениями с Кыргызстаном и готова наращивать сотрудничество по всем направлениям. Он напомнил, что в этом году страны отмечают 25-летие со дня подписания Декларации о вечной дружбе.

По словам главы правительства РФ, растет взаимный товарооборот, увеличивается объем российских инвестиций в экономику Кыргызстана, в республике работает свыше 1 700 предприятий с российским участием.

"Они реализуют проекты в областях энергетики, промышленности, цифровых технологий. Конечно, у нас общая цель — создать комфортные условия для работы совместных предприятий, обеспечить благоприятный инвестиционный и деловой климат. Предлагаем проекты в сферах сельского хозяйства, мирного атома и целый ряд других", — сказал Мишустин.

Источник: Спутник