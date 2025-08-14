На Иссык-Куле прошла встреча Мишустина и Касымалиева — о чем говорили

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Растет взаимный товарооборот, увеличивается объем российских инвестиций в экономику Кыргызстана
В Чолпон-Ате состоялась встреча глав правительств: Кыргызстана — Адылбека Касымалиева и России — Михаила Мишустина.
Касымалиев отметил, что в Кыргызстане с нетерпением ожидают визита президента РФ Владимира Путина в ноябре для участия в саммите ОДКБ.
Основные заявления главы кабмина КР:
наши страны и народы связывают вековые узы дружбы, культурно-гуманитарные связи и добрососедские отношения. Кыргызстан дорожит ими и стремится к их постоянному укреплению;
председательство в ОДКБ и предстоящее в следующем году председательство Кыргызстана в ШОС открывают дополнительные возможности для укрепления сотрудничества с Россией;
с каждым годом между нашими городами и регионами налаживаются новые побратимские связи. На регулярной основе ведется обмен визитами глав регионов двух стран;
в прошлом году объем товарооборота составил 3,9 миллиарда долларов, и стороны уверенно приближаются к заданной отметке в 5 миллиардов;
Россия традиционно является крупнейшим инвестором, вклад ее деловых кругов в экономику страны стабильно растет;
в этом году при поддержке российской стороны планируется открыть Кыргызский дом науки и культуры в Москве.
Мишустин отметил, что Россия дорожит братскими отношениями с Кыргызстаном и готова наращивать сотрудничество по всем направлениям. Он напомнил, что в этом году страны отмечают 25-летие со дня подписания Декларации о вечной дружбе.
По словам главы правительства РФ, растет взаимный товарооборот, увеличивается объем российских инвестиций в экономику Кыргызстана, в республике работает свыше 1 700 предприятий с российским участием.
"Они реализуют проекты в областях энергетики, промышленности, цифровых технологий. Конечно, у нас общая цель — создать комфортные условия для работы совместных предприятий, обеспечить благоприятный инвестиционный и деловой климат. Предлагаем проекты в сферах сельского хозяйства, мирного атома и целый ряд других", — сказал Мишустин.
Источник: Спутник