Президент подписал закон об инвестициях

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 26 июня 2025 года.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «Об инвестициях в Кыргызской Республике».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 26 июня 2025 года.

Закон Кыргызской Республики «Об инвестициях в Кыргызской Республике» (далее – Закон) подготовлен в целях регулирования правоотношений, возникающих при осуществлении национальными и иностранными инвесторами прямых инвестиций на территории Кыргызской Республики.

Закон устанавливает принципы инвестиционной политики государства, определяет гарантии обеспечения прав инвесторов, а также механизмы защиты их интересов и взаимодействия участников инвестиционной деятельности.

Закон принят в целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики «О Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2026 года» от 12 октября 2021 года УП № 435, которым устанавливается достижение следующих ориентиров:

1) обеспечение ежегодного темпа реального экономического роста в среднем на уровне 5%;

2) достижение ВВП на душу населения не менее 1 500 долларов США;

3) снижение уровня безработицы до уровня 5%;

4) обеспечение ежегодного притока прямых иностранных инвестиций в объеме не менее 13% к ВВП.