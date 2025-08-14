Запланирована встреча Садыра Жапарова с Михаилом Мишустиным

Бишкек, "САЯСАТ.KG". У трапа самолета расстелена ковровая дорожка, выстроена рота почетного караула.

В Кыргызстан с официальным визитом прибыл председатель правительства России Михаил Мишустин.

В международном аэропорту «Иссык-Куль» высокого гостя встретил председатель кабинета министров -руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев.

У трапа самолета расстелена ковровая дорожка, выстроена рота почетного караула.

Отметим, в рамках официального визита запланированы двусторонние переговоры с главой кабинета министров Адылбеком Касымалиевым по комплексу вопросов кыргызско-российской повестки, включая торгово-экономические связи, реализацию совместных проектов и координацию усилий в рамках интеграционных объединений.

В рамках визита запланирована встреча президента Кыргызстана Садыра Жапарова с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Источник: Кабар