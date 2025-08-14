В Чолпон-Ате стартовал VII кыргызско-российский экономический форум

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Торжественную церемонию открыл Данияр Амангельдиев

В Чолпон-Ате состоялось открытие VII кыргызско-российского экономического форума, сообщили в пресс-службе кабмина.

На торжественной церемонии с приветственным словом к участникам обратился первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев. В своей речи он подчеркнул ключевую роль форума в обмене опытом, выработке совместных инициатив и углублении двусторонних и многосторонних связей. Он выразил признательность организаторам – Кыргызско-Российскому фонду развития, международным и отечественным экспертам, представителям бизнеса, научного сообщества и государственных органов – за активное участие и продуктивное взаимодействие.

«VII кыргызско-российский экономический форум - это эффективная платформа для конструктивного диалога по вопросам развития экономики, укрепления партнерства и поиска новых точек роста», - подчеркнул Данияр Амангельдиев.

Он также отметил 10-летие вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз, констатировав устойчивый рост ключевых социально-экономических показателей стран-участниц. Чиновник акцентировал внимание на увеличении ВВП, снижении уровня безработицы и положительной динамике в приоритетных секторах экономики ЕАЭС.

Особое внимание в выступлении было уделено укреплению двустороннего сотрудничества с Российской Федерацией, являющейся одним из основных торговых партнеров Кыргызстана.