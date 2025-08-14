Садыр Жапаров сменил акима Лейлекского района

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Согласно документам, решения приняты в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70 и статьей 71 Конституции КР.
Президент КР Садыр Жапаров подписал распоряжения об освобождении Канымета Осмонбекова от должности акима Лейлекского района Баткенской области. Об этом сообщила пресс-служба президента.
Согласно документам, решения приняты в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70 и статьей 71 Конституции КР.
Новым акимом района назначен Асылбек Женишбек, уточнили в администрации главы государства.