Садыр Жапаров сменил акима Лейлекского района

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Согласно документам, решения приняты в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70 и статьей 71 Конституции КР.

Президент КР Садыр Жапаров подписал распоряжения об освобождении Канымета Осмонбекова от должности акима Лейлекского района Баткенской области. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Новым акимом района назначен Асылбек Женишбек, уточнили в администрации главы государства.