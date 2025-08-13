Премьер-министр Армении не приедет в Кыргызстан на заседание ЕМПС

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В состав ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет в Кыргызстан на заседание Евразийского межправительственного совета, которое пройдет 15 августа в Чолпон-Ате. Об этом сообщило агентство «Новости-Армения».

По словам пресс-секретаря премьер-министра Назели Багдасарян, Никол Пашинян с 12 по 15 августа включительно находится в отпуске.

Как сообщалось ранее, на заседании главы правительств должны утвердить программу развития биржевых торгов на общем рынке товаров в рамках ЕАЭС, рассмотреть годовой отчет ЕЭК о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и меры, принимаемые по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них, за прошлый год, а также доклады о ходе формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС.

Главы правительств стран союза внесут изменения в план мероприятий по реализации основных направлений и этапов скоординированной транспортной политики ЕАЭС на 2024-2026 годы, обсудят ход реализации плана первоочередных мероприятий по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок в ЕАЭС и мероприятий, предусмотренных разделом «Цифровизация транспортных коридоров» плана по развитию торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и КНР.

В состав ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

Источник: 24.kg