Напоминаем! На Иссык-Куле будут перекрывать дороги из-за визита российской делегации

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ограничения будут вводиться только на время прохождения кортежей официальных делегаций.

С 13 по 15 августа в связи с проведением в Иссык-Кульской области 7-го Кыргызско-Российского экономического форума, заседания Евразийского межправительственного совета и официального визита Михаила Мишустина на отдельных участках автомобильных дорог возможны временные ограничения движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Отмечается, что ограничения будут вводиться только на время прохождения кортежей официальных делегаций. Водителям рекомендуется заранее планировать поездки и при необходимости использовать альтернативные маршруты.

Для обеспечения общественного порядка и безопасности в период подготовки и проведения мероприятий задействуют более 1 000 сотрудников УВД Иссык-Кульской области.

Источник: Кактус