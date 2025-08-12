В Кыргызстане хотят создать резерв кадров из женщин-лидеров

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Документ вынесен на общественное обсуждение.

В Кыргызстане хотят создать резерв кадров из женщин-лидеров. Проект президентского указа «О формировании и функционировании специального резерва кадров женщин-лидеров для назначения на политические и специальные государственные должности, политические муниципальные должности и системы повышения их квалификации» подготовило Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Отмечается, что проект подготовлен для поддержки женского лидерства до 2030 года, а также для обеспечения равных прав и возможностей для женщин в политической общественной жизни страны, равного доступа к ресурсам, принятия решений на всех уровнях государственного управления.

Конкурс на зачисление в специальный резерв кадров планируется объявлять и проводить один раз в год.

Он включает следующие этапы:

регистрация и подача документов через «Личный кабинет» в автоматизированной информационной системе е-Kуzmat;

тестирование;

мультипсихометрическое тестирование;

написание эссе;

собеседование.

Лица, изъявившие желание принять участие в конкурсе, подают заявку в электронном формате посредством «Личного кабинета» в автоматизированной информационной системе е-Kyzmat.

Кандидаты для включения в специальный резерв кадров должны иметь высшее образование, стаж работы на государственных и/или муниципальных должностях по совокупности не менее пяти лет, из них на руководящих должностях — три года, либо лица, имеющие стаж работы на государственной и муниципальной службе не менее семи лет, либо лица, имеющие опыт руководящей работы не менее пяти лет в сферах, не связанных с осуществлением деятельности на государственной или муниципальной службе. Также необходимо знание государственного языка.

Женщины-лидеры, включенные в специальный резерв кадров, могут назначаться на политические и специальные государственные должности, а также политические муниципальные должности.

Источник: 24.kg