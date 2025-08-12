Мишустин приедет в Кыргызстан с официальным визитом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 14 августа посетит Кыргызстан с официальным визитом.

Сообщается, что в ходе переговоров глав правительств РФ и КР планируется обсудить перспективы дальнейшего укрепления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Отдельное внимание будет уделено развитию практической кооперации в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других отраслях.

Особое внимание, как отмечается, будет уделено вопросам реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне по итогам переговоров президента России Владимира Путина с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым 2 июля в Москве.

Сотрудничество России и Кыргызстана носит многоплановый характер, отметили в аппарате кабмина РФ. Между двумя странами заключены и действуют порядка 180 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений, регулирующих взаимодействие в различных сферах.